У Дніпрі вантажівка зіштовхнулась з маршрутним автобусом: постраждало 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі маршрутного автобуса і вантажного автомобіля, що сталась зранку 11 серпня, постраждало щонайменше 10 осіб. Про це інформує пресслужба головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
Повідомляється, що у вівторок о 08:47 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Курчатова Центрального району міста Дніпро.
"По прибуттю до місця події співробітники ДСНС встановили, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Mercedes-Benz та маршрутного автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався за маршрутом "Дніпро-Прядівка" постраждало 10 осіб, які з різними травмами направлені до 16-ї міської лікарні міста Дніпро. Загиблих немає", - повідомили рятувальники.
Повідомляється, що службовці ДСНС за допомогою м’яких нош, врятували 2-х осіб з маршрутного автомобіля, без застосування аварійно-рятувального обладнання. Для запобігання займання пошкодженої вантажівки, надзвичайники відключили живлення автомобіля від акумулятора.
До ліквідації наслідків події залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Як повідомлялося в УНН, у Києві на вулиці Анни Ахматової сталась ДТП за участю екскаватора та легковика, водій останнього отримав травми.