В Днепре грузовик столкнулся с маршрутным автобусом: пострадали 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля, которое произошло утром 11 августа, пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
Сообщается, что во вторник в 08:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Курчатова Центрального района города Днепр.
"По прибытию к месту происшествия сотрудники ГСЧС установили, что в результате столкновения грузового автомобиля Mercedes-Benz и маршрутного автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, который двигался по маршруту "Днепр-Прядовка" пострадали 10 человек, которые с различными травмами направлены в 16-ю городскую больницу города Днепр. Погибших нет", - сообщили спасатели.
Сообщается, что служащие ГСЧС с помощью мягких носилок спасли 2-х человек из маршрутного автомобиля, без применения аварийно-спасательного оборудования. Для предотвращения возгорания поврежденного грузовика чрезвычайники отключили питание автомобиля от аккумулятора.
К ликвидации последствий происшествия привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Как сообщалось в УНН, в Киеве на улице Анны Ахматовой произошло ДТП с участием экскаватора и легковушки, водитель последней получил травмы.