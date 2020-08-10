У Києві сталася ДТП з екскаватором та легковиком: є травмований
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Києві на вулиці Анни Ахматової внаслідок ДТП за участю екскаватора та легковика водій останнього отримав травми. У зв’язку з ДТП рух вулицею тимчасово ускладнений. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції міста Києва.
“Сьогодні, близько 11-ї години, на вулиці Анни Ахматової (в бік проспекту Петра Григоренка) сталася ДТП з травмованими між автомобілем Peugeot та екскаватором JCB. В результаті автопригоди водій Peugeot звернувся за допомогою до медиків”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що рух вулицею Анни Ахматової (від вулиці Драгоманова до проспекту Петра Григоренка) тимчасово ускладнений. На місці події працює СОГ.
Нагадаємо, під Києвом патрульні зупинили водія вантажівки та повідомили, що наразі діють обмеження щодо в’їзду великогабаритного транспорту у місто, після чого водій почав поводити себе агресивно та переїхав транспортним засобом ногу одному з патрульних.