У Києві сталася ДТП з екскаватором та легковиком: є травмований

“Сьогодні, близько 11-ї години, на вулиці Анни Ахматової (в бік проспекту Петра Григоренка) сталася ДТП з травмованими між автомобілем Peugeot та екскаватором JCB. В результаті автопригоди водій Peugeot звернувся за допомогою до медиків”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що рух вулицею Анни Ахматової (від вулиці Драгоманова до проспекту Петра Григоренка) тимчасово ускладнений. На місці події працює СОГ.

Нагадаємо, під Києвом патрульні зупинили водія вантажівки та повідомили, що наразі діють обмеження щодо в’їзду великогабаритного транспорту у місто, після чого водій почав поводити себе агресивно та переїхав транспортним засобом ногу одному з патрульних.