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На в'їзді до Києва водій під час суперечки вантажівкою наїхав на патрульного

На в'їзді до Києва водій під час суперечки вантажівкою наїхав на патрульного

Київ • УНН

 • 14109 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Під Києвом патрульні зупинили водія вантажівки та повідомили, що наразі діють обмеження щодо в’їзду великогабаритного транспорту у місто, після чого водій почав поводити себе агресивно та переїхав транспортним засобом ногу одному з патрульних. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції міста Києва.

“Сьогодні, близько 9-ї години, згідно з рішенням КМДА, для поліпшення організації дорожнього руху та підвищення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі міста екіпаж патрульних слідкував за дотриманням обмежень щодо виїзду в місто великогабаритних транспортних засобів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на автодорозі М-05 інспектори зупинили транспортний засіб MAN з напівпричепом та повідомили кермувальнику, що подальший рух заборонений.

“Чоловік відмовився виконувати законну вказівку поліцейських, поводив себе зухвало та агресивно. Раптом водій різко розпочав рух та здійснив наїзд на ногу одному з інспекторів. Патрульний отримав травму ноги, його шпиталізували, а кермувальника відразу затримали”, — додається у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, деталі події встановлюються.

Нагадаємо, у Харківській області 29-річного поліцейського госпіталізували до лікарні через наїзд вантажівки. 

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