На Харківщині водій вантажівки наїхав на поліцейського

"Повідомлення про подію на стаціонарному посту "Пісочин" надійшло до поліції 24 липня о 08:40. Попередньо з’ясовано, що водій вантажівки "МАЗ" здійснював зупинку на вимогу інспектора поліції, та, паркуючись на узбіччі, не помітив його та скоїв наїзд. В результаті, 29-річний інспектор Управління патрульної поліції Харківської області отримав травму ноги та доставлений до лікарні у Харкові", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Люботинського відділення поліції. У подальшому зібрані матеріали будуть направлені до ДБР для вирішення питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Житомирі на провулку Комунальному внаслідок ДТП, яка сталося 16 липня, під колесами вантажівки загинув 5-річний хлопчик.