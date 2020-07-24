На Харківщині водій вантажівки наїхав на поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Харківській області 29-річного поліцейського госпіталізували до лікарні через наїзд вантажівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Повідомлення про подію на стаціонарному посту "Пісочин" надійшло до поліції 24 липня о 08:40. Попередньо з’ясовано, що водій вантажівки "МАЗ" здійснював зупинку на вимогу інспектора поліції, та, паркуючись на узбіччі, не помітив його та скоїв наїзд. В результаті, 29-річний інспектор Управління патрульної поліції Харківської області отримав травму ноги та доставлений до лікарні у Харкові", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Люботинського відділення поліції. У подальшому зібрані матеріали будуть направлені до ДБР для вирішення питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у Житомирі на провулку Комунальному внаслідок ДТП, яка сталося 16 липня, під колесами вантажівки загинув 5-річний хлопчик.