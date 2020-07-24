В Харьковской области водитель грузовика наехал на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Харьковской области 29-летнего полицейского госпитализировали в больницу из-за наезда грузовика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Сообщение о происшествии на стационарном посту "Песочин" поступило в полицию 24 июля в 8:40. Предварительно установлено, что водитель грузовика "МАЗ" осуществлял остановку по требованию инспектора полиции, и, паркуясь на обочине, не заметил его и совершил наезд. В результате, 29-летний инспектор Управления патрульной полиции Харьковской области получил травму ноги и юыл доставлен в больницу в Харькове", - сказано в сообщении.
Отмечается, что информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции. В дальнейшем собранные материалы будут направлены в ГБР для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Житомире в переулке Коммунальном в результате ДТП, которое произошло 16 июля, под колесами грузовика погиб 5-летний мальчик.