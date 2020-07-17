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У Житомирі під колесами вантажівки загинула 5-річна дитина

У Житомирі під колесами вантажівки загинула 5-річна дитина

Київ • УНН

 • 15251 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Житомирі на провулку Комунальному внаслідок ДТП, яка сталося 16 липня, під колесами вантажівки загинув 5-річний хлопчик. Про це сьогодні повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області, передає УНН.

"Водій автомобіля СаЗ 3507, 23-річний житель Черняхівського району, рухаючись по провулку Комунальному в обласному центрі, допустив наїзд на 5-річного місцевого жителя. Двоє хлопчиків грались на узбіччі дороги, коли один із них раптово вибіг на проїзну частину і потрапив під заднє колесо вантажівки", – йдеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП дитина отримала травми, несумісні з життям.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

"Водія було освідовано на вживання алкоголю, результат негативний. Призначено низку інших експертних досліджень", – додали в поліції.

Як раніше повідомляв УНН, у поліції розповіли, в яких регіонах України відбувається найбільше ДТП за участю дітей.

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