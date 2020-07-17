В Житомире под колесами грузовика погиб 5-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Житомире на переулке Коммунальном в результате ДТП, которое произошло 16 июля, под колесами грузовика погиб 5-летний мальчик. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области, передает УНН.
"Водитель автомобиля САЗ 3507, 23-летний житель Черняховского района, двигаясь по переулку Коммунальном в областном центре, допустил наезд на 5-летнего местного жителя. Двое мальчиков играли на обочине дороги, когда один из них внезапно выбежал на проезжую часть и попал под заднее колесо грузовика", - говорится в сообщении.
В результате ДТП ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
"Водитель был освидетельствован на употребление алкоголя, результат отрицательный. Назначен ряд других экспертных исследований", - добавили в полиции.
Как ранее сообщал УНН, в полиции рассказали, в каких регионах Украины происходит больше всего ДТП с участием детей.