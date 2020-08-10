На въезде в Киев водитель во время спора грузовиком наехал на патрульного
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Под Киевом патрульные остановили водителя грузовика и сообщили, что сейчас действуют ограничения въезда крупногабаритного транспорта в город, после чего водитель начал вести себя агрессивно и переехал транспортным средством ногу одному из патрульных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города Киева.
"Сегодня, около 9 часов, согласно решению КГГА, для улучшения организации дорожного движения и повышения пропускной способности улично-дорожной сети города экипаж патрульных следил за соблюдением ограничений по выезду в город крупногабаритных транспортных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на автодороге М-05 инспекторы остановили транспортное средство MAN с полуприцепом и сообщили водителю, что дальнейшее движение запрещено.
"Мужчина отказался выполнять законное указание полицейских, вел себя вызывающе и агрессивно. Вдруг водитель резко начал движение и совершил наезд на ногу одному из инспекторов. Патрульный получил травму ноги, его госпитализировали, а водителя сразу задержали", - добавляется в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, детали происшествия устанавливаются.
Напомним, в Харьковской области 29-летнего полицейского госпитализировали в больницу из-за наезда грузовика.