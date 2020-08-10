В Киеве произошло ДТП с экскаватором и легковушкой: есть травмированный
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Киеве на улице Анны Ахматовой в результате ДТП с участием экскаватора и легковушки водитель последней получил травмы. В связи с ДТП движение по улице временно затруднено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города Киева.
"Сегодня, около 11 часов, на улице Анны Ахматовой (в сторону проспекта Петра Григоренко) произошло ДТП с травмированными между автомобилем Peugeot и экскаватором JCB. В результате ДТП водитель Peugeot обратился за помощью к медикам ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение по улице Анны Ахматовой (от улицы Драгоманова проспекту Петра Григоренко) временно затруднено. На месте происшествия работает СОГ.
Напомним, под Киевом патрульные остановили водителя грузовика и сообщили, что сейчас действуют ограничения въезда крупногабаритного транспорта в город, после чего водитель начал вести себя агрессивно и переехал транспортным средством ногу одному из патрульных.