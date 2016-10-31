На Одещині чоловік зарізав жінку, а тіло викинув у вигрібну яму
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Одещині у с. Старокозаче Білгород-Дністровського району вчора сталося вбивство 31-річної жінки. Її тіло знайшли у вигрібній ямі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Як з’ясували правоохоронці, напередодні жінка випивала спиртні напої зі своїм 32-річним співмешканцем. Під час застілля між ними виникла суперечка, чоловік схопив кухонний ніж і три рази вдарив ним свою цивільну дружину в живіт. Від отриманих поранень жінка померла на місці.
Щоб сховати сліди злочину, тіло співмешканки він сховав у вигрібній ямі туалету.
“За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — повідомили в поліції.