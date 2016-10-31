В Одесской области мужчина зарезал женщину, а тело выбросил в выгребную яму

Как выяснили правоохранители, накануне женщина выпивала спиртные напитки со своим 32-летним сожителем. Во время застолья между ними возник спор, мужчина схватил кухонный нож и три раза ударил свою гражданскую жену в живот. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, тело сожительницы он спрятал в выгребной яме туалета.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.