На новорічний велопробіг у Хмельницькому зібралися 30 велобайкерів
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Сьогодні у Хмельницькому відбувається новорічний велопробіг. Близько 30 велобайкерів зустрілися у парку ім.Чекмана і проїдуть вулицями обласного центру. Учасники першого у 2017 році велопробігу прикрасили велосипеди новорічною символікою і вдягли новорічні костюми, передає кореспондент УНН.
"Громадська організація “Критична маса” вже другий рік збирає любителів велосипедних прогулянок. Ми намагаємось привернути увагу очільників міста до нагальних проблем велосипедистів. В місті вже розпочали будівництво першої велодоріжки. Сподіваюсь, і водії автомобілів нарешті почнуть поважати велосипедистів", - сказав організатор велопробігу Сергій Петрович.
Учасники костюмованого велопробігу проїдуть понад 6 км вулицями Хмельницького. Фінішуваииме колона у центрі міста, біля кінотеатру ім.Шевченко.
Нагадаємо, участь у велопараді Дідів Морозів, який запланований на 13:00 2 січня, у Вінниці може взяти понад сотня осіб.