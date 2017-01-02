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На новогодний велопробег в Хмельницком собрались 30 велобайкеров

На новогодний велопробег в Хмельницком собрались 30 велобайкеров

Киев • УНН

 • 11630 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня в Хмельницком происходит новогодний велопробег. Около 30 велобайкеров встретились в парке им.Чекмана и проедут по улицам областного центра. Участники первого в 2017 году велопробега украсили велосипеды новогодней символикой и надели новогодние костюмы, передает корреспондент УНН.

"Общественная организация "Критическая масса" уже второй год собирает любителей велосипедных прогулок. Мы пытаемся привлечь внимание руководителей города к насущным проблемам велосипедистов. В городе уже начали строительство первой велодорожки. Надеюсь, и водители автомобилей наконец начнут уважать велосипедистов", - сказал организатор велопробега Сергей Петрович.

Участники костюмированного велопробега проедут более 6 км по улицам Хмельницкого. Финишировать колонна будет в центре города, возле кинотеатра им.Шевченко.

Напомним, участие в велопараде Дедов Морозов, который запланирован на 13:00 2 января, в Виннице может взять участие более сотни человек.

Украинские Национальные Новости

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