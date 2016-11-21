На новорічні свята “Укрзалізниця” призначила 9 додаткових поїздів

Так, у період з 22 грудня по 4 січня 2016 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:

1. №191/192 Київ — Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2 січня, зворотно 29, 30 грудня та 1, 2 січня.

2. №197/198 Київ — Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня, з Ковеля 30 грудня, 1 січня.

3. №206/205 Миколаїв — Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 1 січня, зворотно 24, 25, 29, 30, 31 грудня.

4. №223/224 Київ — Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, з Одеси — 30 грудня, 1 січня.

5. №180/179 Київ — Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2 січня, зворотно з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2 січня.

6. №228 Одеса — Львів, з Одеси 23-30 грудня, 1-4 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-4 січня.

7. №270/269 Одеса — Харків, відправлення з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2 січня, зворотно 23, 24, 27, 29, 31 грудня та 3 січня.

8. №231 Дніпро — Івано-Франківськ, із Дніпра 23-30 грудня, 1-4 січня, зворотно 24-31 грудня, 2, 3 січня.

9. №212 Запоріжжя — Дніпро — Львів, із Запоріжжя 29 грудня, 2, 4 січня, зворотно 30 грудня, 3 січня.

Також нагадаємо, що Укрзалізниця на передноворічні дати також збільшила періодичність курсування 5 популярних цілорічних поїздів: №63/64 Дніпро — Кривий Ріг — Одеса, №134/133 Миколаїв — Івано-Франківськ, № 136 Одеса — Чернівці, №148 Одеса — Київ, №95/96 Черкаси — Львів.

Квитки на додаткові поїзди та додаткові рейси цілорічних поїздів вже доступні на офіційному онлайн-сервісі “Укрзалізниці” з продажу та бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах.