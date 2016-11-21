На новогодние праздники "Укрзализныця" назначила 9 дополнительных поездов

Так, в период с 22 декабря по 4 января 2016 года будут курсировать такие дополнительные поезда:

1. №191/192 Киев — Львов, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2 января, обратно 29, 30 декабря и 1, 2 января.

2. №197/198 Киев — Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря, из Ковеля 30 декабря, 1 января.

3. №206/205 Николаев — Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 1 января, обратно 24, 25, 29, 30, 31 декабря.

4. №223/224 Киев — Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, из Одессы — 30 декабря, 1 января.

5. №180/179 Киев — Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2 января, обратно из Днепра 29, 30 декабря, 1, 2 января.

6. №228 Одесса — Львов, из Одессы 23-30 декабря, 1-4 января, из Львова 24-31 декабря, 2-4 января.

7. №270/269 Одесса — Харьков, отправление из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2 января, обратно 23, 24, 27, 29, 31 декабря и 3 января.

8. №231 Днепр — Ивано-Франковск, с Днепра 23-30 декабря, 1-4 января, обратно 24-31 декабря, 2, 3 января.

9. №212 Запорожье — Днепр — Львов, из Запорожья 29 декабря, 2, 4 января, обратно 30 декабря, 3 января.

Также напомним, что "Укрзализныця" на предновогодние даты также увеличила периодичность курсирования 5 популярных круглогодичных поездов: №63/64 Днепр — Кривой Рог — Одесса, №134/133 Николаев — Ивано-Франковск, № 136 Одесса — Черновцы, №148 Одесса — Киев, №95/96 Черкассы — Львов.

Билеты на дополнительные поезда и дополнительные рейсы круглогодичных поездов уже доступны на официальном онлайн-сервисе “Укрзализныци” по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.