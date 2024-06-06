На Миколаївщині вночі знищили 8 "шахедів"
Київ • УНН
Вісім ворожих ударних дронів типу Shahed були збиті вночі, а Куцурубська громада і місто Очаків були обстріляні російською артилерією в Миколаївській області напередодні, у результаті чого був пошкоджений житловий будинок, але ніхто не постраждав.
У Миколаївській області вісім ворожих ударних дронів типу Shahed були збиті вночі, а Куцурубська громада і місто Очаків були обстріляні російською артилерією напередодні, у результаті чого було пошкоджено житлову багатоповерхівку, але ніхто не постраждав, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
У ніч на 6 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім БпЛА типу "Shahed 131/136"
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Зі слів Кіма, учора, 5 червня, о 13:49 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада.
Також, 5 червня, о 19:37 та 20:24 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Постраждалих в обох випадках, за його даними, немає.
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