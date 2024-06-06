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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ochakovОчаковский район
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  176567 просмотра

В Николаевской области ночью уничтожили 8 "шахедов"

Восемь вражеских ударных дронов типа Shahed были сбиты ночью, а Куцурубская община и город Очаков были обстреляны российской артиллерией в Николаевской области накануне, в результате чего был поврежден жилой дом, но никто не пострадал.

Война •   •  1348 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили 8 "шахедов"

Враг ударял по Харьковщине с РСЗО и КАБами: за сутки трое пострадавших

За минувшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов со стороны российских войск пострадали три человека. Сообщалось об обстрелах в Купянске, Бугаевке, Черкасских Тишках и Боровой.

Война •   •  2546 просмотра
Враг ударял по Харьковщине с РСЗО и КАБами: за сутки трое пострадавших

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

По словам эксперта, последние полгода польские политики активно использовали тему блокады границ с Украиной для коммуникации с электоратом перед выборами в Европарламент. Выборы пройдут 6-9 июня, а значит, по мнению эксперта, с понедельника протесты фермеров затихнут. Однако осенью перед президентскими выборами снова могут войти в активную фазу.

Экономика •   •  11473 просмотра
Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Nvidia превысила в стоимости 3 трлн долл. и обогнала Apple

Рыночная стоимость Nvidia превысила 3 триллиона долларов, что позволило производителю чипов обогнать Apple.

Экономика •   •  2587 просмотра
Nvidia превысила в стоимости 3 трлн долл. и обогнала Apple

В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Над Новомосковским районом Днепропетровской области сбит вражеский беспилотник.

Война •   •  2893 просмотра
В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

Часть депутатов Винницкого облсовета, если не полностью прекращала общаться с Геннадием Мазуром, то существенно ограничила контакты с ним. Люди опасаются, что содержание их разговоров с коллегой может стать известно третьим лицам. Также максимально избегать Мазура стараются и его однопартийцы по "Батькивщине".

публикации •   •  17939 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших

В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым. По информации от полиции, в результате столкновения погибли четыре человека и еще 22 получили ранения, включая детей.

Общество •   •  3863 просмотра
В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших

Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из них 32 - на Покровском направлении, где украинские военнослужащие отразили многочисленные атаки российских оккупантов.

Война •   •  4504 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении

Преимущественно сухая погода, местами грозы и до 32° тепла: прогноз на сегодня

6 июня на большей части территории Украины осадков не ожидается, только на северо-востоке страны, днем и в западных и Одесской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы; температура воздуха составит 12-32°C в зависимости от региона.

Общество •   •  4295 просмотра
Преимущественно сухая погода, местами грозы и до 32° тепла: прогноз на сегодня

россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших

В Никопольском районе Днепропетровской области вражеский беспилотник попал в рейсовый автобус, ранив четырех человек.

Война •   •  5794 просмотра
россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших