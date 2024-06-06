В Николаевской области ночью уничтожили 8 "шахедов"

В Николаевской области восемь вражеских ударных дронов типа Shahed были сбиты ночью, а Куцурубская громада и город Очаков были обстреляны российской артиллерией накануне, в результате чего был поврежден многоэтажный жилой дом, но никто не пострадал, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 6 июня силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено восемь БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам Кима, вчера, 5 июня, в 13:49 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская громада.

Также, 5 июня, в 19:37 и 20:24 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады. В результате одного из обстрелов поврежден многоэтажный жилой дом.

Пострадавших в обоих случаях, по его данным, нет.

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