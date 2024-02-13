На Миколаївщині окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади
Київ • УНН
російська армія обстріляла Куцурубську та Очаківську громади в Миколаївській області України в ніч на 12 лютого. В результаті обстрілу не було пошкоджено жодної будівлі, ніхто не постраждав.
12 лютого армія рф завдала обстрілів з артилерії Куцурубській та Очаківської громаді. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
12 лютого о 14:31 ворог завдавав обстрілів з артилерії по населеному пункті Куцурубської громади. Постраждалих немає,
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Також, 12 лютого, о 09:54, 16:12 та 16:46 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо
У Миколаївській області України відновлено 31% об'єктів, пошкоджених або зруйнованих російськими обстрілами, зокрема 244 багатоквартирні будинки, 648 житлових будинків, 71 школа та 35 дитячих садків.