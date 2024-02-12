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На Миколаївщині вже відновлено 31% об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані війною - Кім

На Миколаївщині вже відновлено 31% об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані війною - Кім

Київ • УНН

 • 22381 перегляди

У Миколаївській області України відновлено 31% об'єктів, пошкоджених або зруйнованих російськими обстрілами, зокрема 244 багатоквартирні будинки, 648 житлових будинків, 71 школа та 35 дитячих садків.

На Миколаївщині вже відновлено 31% об’єктів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок обстрілів зі сторони рф. Про це під час брифінгу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

"Відремонтовано 244 багатоповерхівки, приватних будинків - 648, 71 школу, дитячих садочків - 35, закладів вищої освіти - 2, закладів культури - 18, закладів охорони здоров’я - 113, адміністративних будівель - 12, об’єктів житлового комунального господарства - 2719", - сказав Кім.

Він додав, що також на Миколаївщині вдалося відновити 19 мостів та 13 ділянок доріг.

Це приблизно 31% від того, що було пошкоджено та зруйновано. Але великі проекти йдуть важко, тому що вони ресурсні. Вони робляться, але ми першочергово робимо те, що можемо зробити

- додав Кім.

Нагадаємо

У Миколаївській області вночі знищено чотири ворожих ударних дрони типу Shahed, російські війська також атакували одну з громад з артилерії.

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