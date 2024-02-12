Чотири ворожі "шахеди" знищено вночі на Миколаївщині
Київ • УНН
Чотири безпілотники-камікадзе були збиті вночі в Миколаївській області, а російські війська також обстріляли дві громади, але обійшлося без жертв.
У Миколаївській області вночі знищено чотири ворожих ударних дрони типу Shahed, російські війська також атакували одну з громад з артилерії, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
У ніч на 12 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136"
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З його слів, учора, 11 лютого, о 08:13 та 11:45 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також удень, 11 лютого, о 14:47, 16:01 та сьогодні вночі, 12 лютого, о 02:14 ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді, постраждалих немає, зазначив Кім.
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