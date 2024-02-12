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Чотири ворожі "шахеди" знищено вночі на Миколаївщині

Чотири ворожі "шахеди" знищено вночі на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 27748 перегляди

Чотири безпілотники-камікадзе були збиті вночі в Миколаївській області, а російські війська також обстріляли дві громади, але обійшлося без жертв.

У Миколаївській області вночі знищено чотири ворожих ударних дрони типу Shahed, російські війська також атакували одну з громад з артилерії, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

У ніч на 12 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136"

- написав Кім у Telegram.

Деталі

З його слів, учора, 11 лютого, о 08:13 та 11:45 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також удень, 11 лютого, о 14:47, 16:01 та сьогодні вночі, 12 лютого, о 02:14 ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді, постраждалих немає, зазначив Кім.

Повітряні сили ЗС України знищили 14 безпілотників та 1 ракету під час нічної атаки рф12.02.24, 06:55 • 34683 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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