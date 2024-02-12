Четыре вражеские "шахеды" уничтожены ночью в Николаевской области

В Николаевской области ночью уничтожено четыре вражеских ударных дрона типа Shahed, российские войска также атаковали одну из громад из артиллерии, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 12 февраля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

Детали

По его словам, вчера, 11 февраля, в 08:13 и 11:45 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также днем, 11 февраля, в 14:47, 16:01 и сегодня ночью, 12 февраля, в 02:14 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской громаде, пострадавших нет, отметил Ким.

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