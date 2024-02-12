В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  107638 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  219846 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  275465 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  236639 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  281580 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  312556 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  246603 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  207301 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  219769 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211425 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 12:00  •  2017 просмотра

Read in English

В Николаевской области Украины восстановлено 31% объектов, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами, в частности 244 многоквартирных дома, 648 жилых домов, 71 школа и 35 детских садов.

В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены в результате обстрелов со стороны рф. Об этом во время брифинга рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

"Отремонтировано 244 многоэтажки, частных домов - 648, 71 школу, детских садов - 35, учреждений высшего образования - 2, учреждений культуры - 18, учреждений здравоохранения - 113, административных зданий - 12, объектов жилищного коммунального хозяйства - 2719", - сказал Ким.

Он добавил, что также в Николаевской области удалось восстановить 19 мостов и 13 участков дорог.

Это примерно 31% от того, что было повреждено и разрушено. Но крупные проекты идут тяжело, потому что они ресурсные. Они делаются, но мы в первую очередь делаем то, что можем сделать

- добавил Ким.

Напомним

В Николаевской области ночью уничтожено четыре вражеских ударных дрона типа Shahed, российские войска также атаковали одну из громад из артиллерии.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vitalii-kimВиталий Ким
nikolaevНиколаев
На Миколаївщині вже відновлено 31% об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані війною - Кім
Kim: 31% of objects damaged or destroyed by war have already been restored in Mykolaiv region
Новости по теме

В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

В Николаевской области Украины восстановлено 31% объектов, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами, в частности 244 многоквартирных дома, 648 жилых домов, 71 школа и 35 детских садов.

Война •   •  2017 просмотра
В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

Страны-соседи Украины начали более активно реагировать на угрозы из-за российских ракет и дронов - Игнат

Соседние с Украиной страны НАТО начали активнее реагировать на угрозы от российских ракет и беспилотников вблизи своих границ.

Война •   •  3840 просмотра
Страны-соседи Украины начали более активно реагировать на угрозы из-за российских ракет и дронов - Игнат

Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе

Кенийский рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум и его тренер погибли в автокатастрофе в Кении.

Спорт •   •  3265 просмотра
Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе

Оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и подтягивают резервы к Богдановке - Евлаш

Российские войска продолжают атаки под Бахмутом, подтягивая резервы к селу Богдановка, в то время как украинские войска держатся, принимаются все необходимые меры по отражению атаки противника.

Война •   •  5441 просмотра
Оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и подтягивают резервы к Богдановке - Евлаш

Для обсуждения поддержки Украины: Туск планирует встретиться с Макроном и Шольцом

Премьер-министр Дональд Туск планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить увеличение европейской военной поддержки Украины.

Война •   •  6658 просмотра
Для обсуждения поддержки Украины: Туск планирует встретиться с Макроном и Шольцом

Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии: СМИ узнали детали о подозреваемом

15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена был главным подозреваемым в нанесении ножевых ранений двум украинским баскетболистам, один из которых погиб, на железнодорожном вокзале в Оберхаузене, Германия, согласно видеодоказательствам и сообщениям.

Криминал и ЧП •   •  6811 просмотра
Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии: СМИ узнали детали о подозреваемом

Британская разведка: рф все больше милитаризирует свое высшее образование

Британская разведка сообщает, что открытие нового военного научно-исследовательского института в Высшей школе экономики в москве во главе с отставными адмиралами свидетельствует о том, что россия все больше милитаризирует свое высшее образование.

Война •   •  7650 просмотра
Британская разведка: рф все больше милитаризирует свое высшее образование

Безопасность Венгрии зависит от выживания Киева: Центр стратегических коммуникаций ответил на заявление Орбана о буферной зоне в Украине

В ответ на заявление премьер-министра Венгрии о буферной зоне в Украине, в Центре стратегических коммуникаций заявили, что безопасность Венгрии зависит от выживания Киева.

Война •   •  12992 просмотра
Безопасность Венгрии зависит от выживания Киева: Центр стратегических коммуникаций ответил на заявление Орбана о буферной зоне в Украине

Напала большая собака: министр иностранных дел Украины сообщил, какое происшествие постигло его во время прогулки

На министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время выгула собственных собак напала и покусала бродячая собака, и он был вынужден обратиться за помощью в больницу.

Общество •   •  11095 просмотра
Напала большая собака: министр иностранных дел Украины сообщил, какое происшествие постигло его во время прогулки

ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что россия получает системы спутниковой связи Starlink через третьи страны, и Украина работает над нейтрализацией этой угрозы.

Война •   •  12215 просмотра
ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны