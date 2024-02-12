В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким
Киев • УНН
В Николаевской области Украины восстановлено 31% объектов, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами, в частности 244 многоквартирных дома, 648 жилых домов, 71 школа и 35 детских садов.
В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены в результате обстрелов со стороны рф. Об этом во время брифинга рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
"Отремонтировано 244 многоэтажки, частных домов - 648, 71 школу, детских садов - 35, учреждений высшего образования - 2, учреждений культуры - 18, учреждений здравоохранения - 113, административных зданий - 12, объектов жилищного коммунального хозяйства - 2719", - сказал Ким.
Он добавил, что также в Николаевской области удалось восстановить 19 мостов и 13 участков дорог.
Это примерно 31% от того, что было повреждено и разрушено. Но крупные проекты идут тяжело, потому что они ресурсные. Они делаются, но мы в первую очередь делаем то, что можем сделать
Напомним
В Николаевской области ночью уничтожено четыре вражеских ударных дрона типа Shahed, российские войска также атаковали одну из громад из артиллерии.
В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким
В Николаевской области Украины восстановлено 31% объектов, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами, в частности 244 многоквартирных дома, 648 жилых домов, 71 школа и 35 детских садов.
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