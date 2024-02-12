В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены в результате обстрелов со стороны рф. Об этом во время брифинга рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

"Отремонтировано 244 многоэтажки, частных домов - 648, 71 школу, детских садов - 35, учреждений высшего образования - 2, учреждений культуры - 18, учреждений здравоохранения - 113, административных зданий - 12, объектов жилищного коммунального хозяйства - 2719", - сказал Ким.

Он добавил, что также в Николаевской области удалось восстановить 19 мостов и 13 участков дорог.

Это примерно 31% от того, что было повреждено и разрушено. Но крупные проекты идут тяжело, потому что они ресурсные. Они делаются, но мы в первую очередь делаем то, что можем сделать - добавил Ким.

Напомним

В Николаевской области ночью уничтожено четыре вражеских ударных дрона типа Shahed, российские войска также атаковали одну из громад из артиллерии.