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На Николаевщине оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады

На Николаевщине оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 07:57  •  22193 просмотра

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российская армия обстреляла Куцурубскую и Очаковскую общины в Николаевской области Украины в ночь на 12 февраля. В результате обстрела не было повреждено ни одного здания, никто не пострадал.

12 февраля армия рф нанесла обстрелы из артиллерии Куцурубской и Очаковской общине. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

12 февраля в 14:31 враг наносил обстрелы из артиллерии по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет,

- говорится в сообщении.

Детали

Также, 12 февраля, в 09:54, 16:12 и 16:46 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Напомним

В Николаевской области Украины восстановлено 31% объектов, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами, в том числе 244 многоквартирных дома, 648 жилых домов, 71 школа и 35 детских садов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vitalii-kimВиталий Ким
ochakovОчаковский район
ukrainaУкраина
nikolaevНиколаев
На Миколаївщині окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади
In Mykolaiv region, occupants shelled Kutsurubska and Ochakivska hromadas overnight
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