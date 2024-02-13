На Николаевщине оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады

Гуляйполе на Запорожье ночью обстрелял враг, по области двое раненых, в том числе сотрудник правоохранительных органов - ОВА

В результате артиллерийского обстрела российскими войсками ночью один человек получил ранения в Гуляйполе Запорожской области, еще один - работник правоохранительных органов - был ранен в Полтавке.