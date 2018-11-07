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На місці обвалу будинків у Марселі знайшли тіло шостого загиблого

На місці обвалу будинків у Марселі знайшли тіло шостого загиблого

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. На місці обвалу будинків у французькому місті Марсель знайшли тіло шостого загиблого, передає УНН з посиланням на Reuters, передає УНН.

Рятувальники знайшли тіла чотирьох чоловіків і двох жінок.

Спершу місцева влада повідомила, що під завалами можуть бути до восьми людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З’явилося відео з місця обвалу будинків у Марселі

Як повідомляв УНН, у понеділок у місті Марсель на південному сході Франції обвалилися два будинки, перетворившись у гігантську купу щебеню і балок. Пожежна служба спершу повідомила, що двоє людей отримали легкі травми.

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