На місці обвалу будинків у Марселі знайшли тіло шостого загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На місці обвалу будинків у французькому місті Марсель знайшли тіло шостого загиблого, передає УНН з посиланням на Reuters, передає УНН.
Рятувальники знайшли тіла чотирьох чоловіків і двох жінок.
Спершу місцева влада повідомила, що під завалами можуть бути до восьми людей.
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Як повідомляв УНН, у понеділок у місті Марсель на південному сході Франції обвалилися два будинки, перетворившись у гігантську купу щебеню і балок. Пожежна служба спершу повідомила, що двоє людей отримали легкі травми.