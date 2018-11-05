З’явилося відео з місця обвалу будинків у Марселі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У мережі з’явилося відео зруйнованих житлових будинків у центрі Марселя. Відповідні кадри виклав на своєму каналі у YouTube пожежний батальйон Марселя, інформує УНН з посиланням на YouTube-канал пожежників.
На кадрах, знятих пожежною службою, можна побачити роботу рятувальників. А також пошукових собак, які перевіряють наявність постраждалих під завалами.
Один з будинків був у аварійному стані, мешканців звідти виселили. Проте за інформацією низки французьких ЗМІ, всередині могли бути люди, які жили там за власним бажанням.
Судячи з відеозапису, було пошкоджено декілька автомобілів, а також фасади сусідніх будинків.
На сусідній вулиці організували оперативний штаб для координації дій рятувальників та надання медичної допомоги у випадку необхідності.
Як повідомляв УНН, у понеділок у місті Марсель на південному сході Франції обвалилися два будинки, перетворившись у гігантську купу щебеню і балок. Пожежна служба повідомила, що двоє людей отримали легкі травми.