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З’явилося відео з місця обвалу будинків у Марселі

З’явилося відео з місця обвалу будинків у Марселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У мережі з’явилося відео зруйнованих житлових будинків у центрі Марселя. Відповідні кадри виклав на своєму каналі у YouTube пожежний батальйон Марселя, інформує УНН з посиланням на YouTube-канал пожежників.

На кадрах, знятих пожежною службою, можна побачити роботу рятувальників. А також пошукових собак, які перевіряють наявність постраждалих під завалами.

Один з будинків був у аварійному стані, мешканців звідти виселили. Проте за інформацією низки французьких ЗМІ, всередині могли бути люди, які жили там за власним бажанням.

Судячи з відеозапису, було пошкоджено декілька автомобілів, а також фасади сусідніх будинків.

На сусідній вулиці організували оперативний штаб для координації дій рятувальників та надання медичної допомоги у випадку необхідності.

Як повідомляв УНН, у понеділок у місті Марсель на південному сході Франції обвалилися два будинки, перетворившись у гігантську купу щебеню і балок. Пожежна служба повідомила, що двоє людей отримали легкі травми.

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