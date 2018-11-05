Появилось видео с места обвала домов в Марселе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В сети появилось видео разрушенных жилых домов в центре Марселя. Соответствующие кадры выложил на своем канале в YouTube пожарный батальон Марселя, информирует УНН со ссылкой на YouTube-канал пожарных.
На кадрах, снятых пожарной службой, можно увидеть работу спасателей. А также поисковых собак, которые проверяют наличие пострадавших под завалами.
Один из домов был в аварийном состоянии, жителей оттуда выселили. Однако по информации ряда французских СМИ, внутри могли быть люди, которые жили там по собственному желанию.
Судя по видеозаписи, были повреждены несколько автомобилей, а также фасады соседних домов.
На соседней улице организовали оперативный штаб для координации действий спасателей и оказания медицинской помощи в случае необходимости.
Как сообщал УНН, в понедельник в городе Марсель на юго-востоке Франции обрушились два дома, превратившись в гигантскую кучу щебня и балок. Пожарная служба сообщила, что два человека получили легкие травмы.