Два будинки обвалилися у Марселі, є постраждалі

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У понеділок у місті Марсель на південному сході Франції обвалилися два будинки, перетворившись у гігантську купу щебеню і балок. Пожежна служба повідомила, що двоє людей отримали легкі травми. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.