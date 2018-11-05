Два будинки обвалилися у Марселі, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У понеділок у місті Марсель на південному сході Франції обвалилися два будинки, перетворившись у гігантську купу щебеню і балок. Пожежна служба повідомила, що двоє людей отримали легкі травми. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Через обвалення будівель утворилися хмари пилу і велика діра на місці, де раніше стояли будинки.
Зображення будівель на Google Street View до того, як вони обвалилися, показали, що у одного було п'ять поверхів, а в іншого - шість.
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На місце події на вулиці неподалік від знаменитого старого порту Марселя - туристичної візитки міста - прибули десятки пожежників з двома собаками.
Влада заявила, що тривають пошуки можливих жертв, які опинилися під уламками. У марсельській пожежній службі заявили, що двоє людей, які були на вулиці у момент руйнування будівель, відправили на огляд лікарів через легкі травми.
Інформації про причини обвалення будинків наразі немає.
Нагадаємо, у Ріо-де-Жанейро згорів найстаріший музей Бразилії, втрачені мільйони експонатів.