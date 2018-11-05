Два дома обрушились в Марселе, есть пострадавшие

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108526 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116524 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154983 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148164 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138271 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129068 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173938 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Два дома обрушились в Марселе, есть пострадавшие

Два дома обрушились в Марселе, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 15638 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В понедельник в городе Марсель на юго-востоке Франции обрушились два дома, превратившись в гигантскую кучу щебня и балок. Пожарная служба сообщила, что два человека получили легкие травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Из-за обрушения зданий образовались облака пыли и большая дыра на месте, где раньше стояли дома.

Изображения зданий на Google Street View до того, как они обвалились, показали, что у одного было пять этажей, а у другого - шесть.

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На место происшествия на улице неподалеку от знаменитого старого порта Марселя - туристической визитки города - прибыли десятки пожарных с двумя собаками.

Власти заявили, что продолжаются поиски возможных жертв, оказавшихся под обломками. В марсельской пожарной службе заявили, что два человека, которые были на улице в момент обрушения зданий, отправили на осмотр врачей из-за легких травм.

Информации о причинах обрушения домов пока нет.

Напомним, в Рио-де-Жанейро сгорел старейший музей Бразилии, потеряны миллионы экспонатов.

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