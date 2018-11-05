Два дома обрушились в Марселе, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В понедельник в городе Марсель на юго-востоке Франции обрушились два дома, превратившись в гигантскую кучу щебня и балок. Пожарная служба сообщила, что два человека получили легкие травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Из-за обрушения зданий образовались облака пыли и большая дыра на месте, где раньше стояли дома.
Изображения зданий на Google Street View до того, как они обвалились, показали, что у одного было пять этажей, а у другого - шесть.
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На место происшествия на улице неподалеку от знаменитого старого порта Марселя - туристической визитки города - прибыли десятки пожарных с двумя собаками.
Власти заявили, что продолжаются поиски возможных жертв, оказавшихся под обломками. В марсельской пожарной службе заявили, что два человека, которые были на улице в момент обрушения зданий, отправили на осмотр врачей из-за легких травм.
Информации о причинах обрушения домов пока нет.
Напомним, в Рио-де-Жанейро сгорел старейший музей Бразилии, потеряны миллионы экспонатов.