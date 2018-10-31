У центрі столиці з фасаду будинку на тротуар обвалилася штукатурка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На вулиці Хрещатик у центрі Києва з будинку на тротуар обвалилися шматки фасадного покриття, передає кореспондент УНН.
З фасаду будинку номер 6 на Хрещатику впали великі шматки фасадного покриття. Впали вони на тротуар з висоти 5-6-го поверхів. Наразі комунальні служби загородили частину тротуару.
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У подальшому планується провести роботи з очищення фасаду від штукатурки, яка може впасти.
Нагадаємо, у червні в одному з будинків поблизу Бессарабської площі на Хрещатику обвалився балкон.