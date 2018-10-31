В центре столицы с фасада дома на тротуар обвалилась штукатурка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На улице Крещатик в центре Киева из дома на тротуар обвалились куски фасадного покрытия, передает корреспондент УНН.
С фасада дома номер 6 на Крещатике упали большие куски фасадного покрытия. Упали они на тротуар с высоты 5-6-го этажей. Сейчас коммунальные службы загородили часть тротуара.
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В дальнейшем планируется провести работы по очистке фасада от штукатурки, которая может упасть.
Напомним, в июне в одном из домов вблизи Бессарабской площади на Крещатике обрушился балкон.