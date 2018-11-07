На месте обрушения зданий в Марселе нашли тело шестого погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На месте обрушения зданий во французском городе Марсель нашли тело шестого погибшего, передает УНН со ссылкой на Reuters, передает УНН.
Спасатели нашли тела четырех мужчин и двух женщин.
Сначала местные власти сообщили, что под завалами могут быть до восьми человек.
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Как сообщал УНН, в понедельник в городе Марсель на юго-востоке Франции обрушились два дома, превратившись в гигантскую кучу щебня и балок. Пожарная служба начала сообщила, что два человека получили легкие травмы.