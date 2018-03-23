Група осіб на Миколаївщині підробляла українські паспорти для ОРДЛО і Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронці викрили і блокували діяльність злочинного угруповання, учасники якого займалися підробкою паспортів громадян України, зокрема закордонних паспортів, для незаконного перетину кордону. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook, передає УНН.
“В період з травня 2017 року по березень 2018 року начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради, який має подвійне громадянство — України та Росії, — а син його є громадянином Росії та військовослужбовцем Збройних Сил Росії, діючи за попередньою змовою з п’ятьма іншими особами — мешканцями Київської та Миколаївської областей, один з яких є теж громадянином Росії, — налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованої території Автономної Республіки Крим, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону”, — написала Сарган.
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Зловмисники формували для замовників пакет фальшивих документів, необхідних для оформлення паспортів, — довідки про несудимість, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо.
Правоохоронці провели більш ніж 20 обшуків у цій справі.
“За результатами (обшуків — ред.) вилучено 75 печаток і штампів, зокрема, посольства України в Республіці Казахстан, Молдови та понад 100 незаповнених бланків державних установ, організацій, що посвідчують факти, які мають юридичне значення; 50 тис. доларів США; 50 тис. гривень; 252 тис. російських рублів; 2130 євро; 9 одиниць зброї, без встановлених дозвільних документів; понад 150 патронів різного калібру; понад 500 грамів золотих виробів; речовину, схожу на канабіс; журнали реєстрації осіб, які не мають постійного місця проживання”, — уточнила речниця.
Як було встановлено, особи займались злочинною діяльністю близько 10 років, задокументовано біля 30 епізодів їхньої діяльності.
За підозрою у вчиненні злочинів затримано 6 осіб, а саме: начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міськради, колишній співробітник міграційної служби, громадянин Республіки Молдова, житель Київської області та два жителі Миколаївської області.
“Затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою”, — проінформувала Сарган.
Наразі розслідування продовжується.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали “на гарячому” 25-річного чоловіка, який намагався збути у пункті обміну валют 11 тис. підроблених доларів.