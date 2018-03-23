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Злоумышленники в Николаевской области подделывали украинские паспорта для ОРДЛО и Крыма

Злоумышленники в Николаевской области подделывали украинские паспорта для ОРДЛО и Крыма

Киев  •  УНН

 • 13395 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Правоохранители блокировали деятельность преступной группировки, участники которой занимались подделкой паспортов граждан Украины, в частности загранпаспортов, для незаконного пересечения границы. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.

"В период с мая 2017 по март 2018 года начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета, имеющий двойное гражданство - Украины и России, - а сын его является гражданином России и военнослужащим Вооруженных Сил России, действуя по предварительному сговору с пятью другими лицами - жителями Киевской и Николаевской областей, один из которых также является гражданином России, - наладили механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины, зарегистрированных во временно оккупированных неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, а также аннексированной территории Автономной Республики Крым, с внесением в них заведомо ложных сведений об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы", - написала Сарган.

Отмечено, что злоумышленники формировали для заказчиков пакет фальшивых документов, необходимых для оформления паспортов, - справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное.

Во время документирования противоправной деятельности членов преступной группы в Николаевской и Киевской областях в государственных учреждениях государственной миграционной службы и по месту жительства фигурантов дела правоохранители провели более 20 обысков.

"По результатам (обысков - ред.) изъято 75 печатей и штампов, в частности, посольства Украины в Республике Казахстан, Молдовы и более 100 незаполненных бланков государственных учреждений, организаций, удостоверяющие факты, которые имеют юридическое значение; 50 тысяч долларов США, 50 тысяч гривен, 252 тысячи российских рублей; 2130 евро, 9 единиц оружия, без установленных разрешительных документов, свыше 150 патронов различного калибра, свыше 500 граммов золотых изделий; вещество, похожее на каннабис; журналы регистрации лиц, не имеющих постоянного места жительства", - уточнила пресс-секретарь.

Как было установлено, указанные лица занимались преступной деятельностью около 10 лет, задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 6 человек, а именно: начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета, бывший сотрудник миграционной службы, гражданин Республики Молдова, житель Киевской области и два жителя Николаевской области.

"Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировала Сарган.

Расследование продолжается.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали "на горячем" 25-летнего мужчину, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов.

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