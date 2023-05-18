На Миколаївщині через ворожі обстріли пошкоджено електромережу та горів склад
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. За добу у Миколаївській області ворожі удари пошкодили лінію електромережі, яку вже відновлено, та сталася пожежа на складі, її ліквідовано. Обійшлось без постраждалих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, пише УНН.
Деталі
За словами Віталія Кіма, вчора, 17 травня, о 08:10 в одному з населених пунктів Воскресенської територіальної громади, в приватному секторі, відбулася детонація снаряду, внаслідок чого пошкоджено дах та вікна у житловому будинку. Постраждалих немає.
О 8:56 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. О 12:51 та 17:52 внаслідок ворожого обстрілу по місту Очаків пошкоджено лінію електромережі. Наразі електропостачання відновлено. Постраждалих немає.
О 22:00 внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Веснянської громади відбулося займання складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає.
У місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Як повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Станом на ранок зафіксовано лише один підводний ракетоносій, який перебуває на бойовому чергуванні. Застосувати він може 4 ракети "Калібр".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОК "Південь" показало наслідки ракетного удару по Одесі