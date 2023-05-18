В Николаевской области из-за вражеских обстрелов повреждена электросеть и горел склад
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. За сутки в Николаевской области вражеские удары повредили линию электросети, которая уже восстановлена, и произошел пожар на складе, его ликвидировали. Обошлось без пострадавших, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Виталия Кима, вчера, 17 мая, в 08:10 в одном из населенных пунктов Воскресенской территориальной громады, в частном секторе произошла детонация снаряда, в результате чего повреждена крыша и окна в жилом доме. Пострадавших нет.
В 8:56 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. В 12:51 и 17:52 в результате вражеского обстрела по городу Очаков повреждена линия электросети. Сейчас электроснабжение восстановлено. Пострадавших нет.
В 22:00 в результате вражеского обстрела населенного пункта Веснянской громады произошло возгорание складского помещения, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет.
В городе Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Как сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море. По состоянию на утро зафиксирован только один подводный ракетоноситель, который находится на боевом дежурстве. Применить он может 4 ракеты "Калибр".
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