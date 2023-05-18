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13 марта, 19:26 • 52782 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106881 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108836 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108880 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102351 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97144 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110759 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131590 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171884 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Николаевской области из-за вражеских обстрелов повреждена электросеть и горел склад

В Николаевской области из-за вражеских обстрелов повреждена электросеть и горел склад

Киев • УНН

 • 522763 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. За сутки в Николаевской области вражеские удары повредили линию электросети, которая уже восстановлена, и произошел пожар на складе, его ликвидировали. Обошлось без пострадавших, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Виталия Кима, вчера, 17 мая, в 08:10 в одном из населенных пунктов Воскресенской территориальной громады, в частном секторе произошла детонация снаряда, в результате чего повреждена крыша и окна в жилом доме. Пострадавших нет.

В 8:56 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. В 12:51 и 17:52 в результате вражеского обстрела по городу Очаков повреждена линия электросети. Сейчас электроснабжение восстановлено. Пострадавших нет.

В 22:00 в результате вражеского обстрела населенного пункта Веснянской громады произошло возгорание складского помещения, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет.

В городе Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Как сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море. По состоянию на утро зафиксирован только один подводный ракетоноситель, который находится на боевом дежурстве. Применить он может 4 ракеты "Калибр".

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