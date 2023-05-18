В Николаевской области из-за вражеских обстрелов повреждена электросеть и горел склад

Детали

По словам Виталия Кима, вчера, 17 мая, в 08:10 в одном из населенных пунктов Воскресенской территориальной громады, в частном секторе произошла детонация снаряда, в результате чего повреждена крыша и окна в жилом доме. Пострадавших нет.

В 8:56 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. В 12:51 и 17:52 в результате вражеского обстрела по городу Очаков повреждена линия электросети. Сейчас электроснабжение восстановлено. Пострадавших нет.

В 22:00 в результате вражеского обстрела населенного пункта Веснянской громады произошло возгорание складского помещения, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет.

В городе Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Как сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море. По состоянию на утро зафиксирован только один подводный ракетоноситель, который находится на боевом дежурстве. Применить он может 4 ракеты "Калибр".

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