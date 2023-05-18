ОК "Юг" показали последствия ракетного удара по Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Оперативное командование «Юг» опубликовали фото последствий от ракетного удара по Одессе, пишет УНН со ссылкой на Facebook командования.
Детали
Оперативное командование отметило, что атака происходила с использованием различных ракет с разных направлений.
Напомним
В результате ракетной атаки на Одессу есть попадание в объект промышленности и погибший, сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона