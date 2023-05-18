ОК "Юг" показали последствия ракетного удара по Одессе

Детали

Оперативное командование отметило, что атака происходила с использованием различных ракет с разных направлений.

Напомним

В результате ракетной атаки на Одессу есть попадание в объект промышленности и погибший, сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона