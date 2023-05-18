Ракетна атака на Одесу: є влучання та загиблий - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Унаслідок ракетної атаки на Одесу є влучання в об'єкт промисловості та загиблий, повідомила керівник пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
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За словами речниці ОК "Південь", більшість ракет було збито над морем. Але є влучання в об'єкт промисловості на околиці Одеси. Один загиблий і двоє поранених - це охоронці цього об'єкту, цивільні люди.
Нагадаємо
Близько вчора ввечері в Одесі пролунали вибухи.