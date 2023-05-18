Ракетная атака на Одессу: есть попадание и погибший - Гуменюк

Детали

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", большинство ракет было сбито над морем. Но есть попадание в объект промышленности на окраине Одессы. Один погибший и двое раненых - это охранники этого объекта, гражданские люди.

Напомним

Около вчера вечером в Одессе прогремели взрывы.