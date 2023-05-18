Ракетная атака на Одессу: есть попадание и погибший - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В результате ракетной атаки на Одессу есть попадание в объект промышленности и погибший, сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
По словам пресс-секретаря ОК "Юг", большинство ракет было сбито над морем. Но есть попадание в объект промышленности на окраине Одессы. Один погибший и двое раненых - это охранники этого объекта, гражданские люди.
Напомним
Около вчера вечером в Одессе прогремели взрывы.