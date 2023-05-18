ОК «Південь» показали наслідки ракетного удару по Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Оперативне командування «Південь» опублікували фото наслідків від ракетного удару по Одесі, пише УНН з посиланням на Facebook командування.
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Оперативне командування зазначило, що атака відбувалась з використанням різних ракет з різних напрямків.
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Унаслідок ракетної атаки на Одесу є влучання в об'єкт промисловості та загиблий, повідомила керівник пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону