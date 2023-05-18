В Черном море уменьшилась корабельная группировка врага - Гуменюк

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Гуменюк сообщила, что по состоянию на утро зафиксирован только один подводный ракетоноситель, который находится на боевом дежурстве. Применить он может 4 ракеты "Калибр".

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