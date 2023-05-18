У Чорному морі зменшилось корабельне угрупування ворога - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. росія зменщила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, повідомляє керівник пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
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Гуменюк повідомила, що станом на ранок зафіксовано лише один підводний ракетоносій, який перебуває на бойовому чергуванні. Застосувати він може 4 ракети "Калібр".
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