На межі Харківської та Полтавської областей зафіксували ворожий безпілотник: працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На межі Харківської та Полтавської областей помітили ворожий БпЛА. Як повідомили в Повітряних силах, працює ППО, передає УНН.
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"На межі Харківської та Полтавської областей ворожий БпЛА (імовірно "Shahed"), рухається у північно-західному напрямку. Працює ППО", - йдеться у повідомленні.
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