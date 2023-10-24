На границе Харьковской и Полтавской областей зафиксировали вражеский беспилотник: работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На границе Харьковской и Полтавской областей заметили вражеский БпЛА. Как сообщили в Воздушных силах, работает ПВО, передает УНН.
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"На границе Харьковской и Полтавской областей вражеский БпЛА (предположительно "Shahed"), движется в северо-западном направлении. Работает ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним
Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал о российском ракетном потенциале этой зимой и предположил, что оккупанты больше не могут выпускать по Украине сотню ракет за один удар.