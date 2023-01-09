На майно колишнього міністра освіти табачника на понад 2 млн дол. наклали арешт

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 14684 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 25494 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 46730 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 54644 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 65171 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 109811 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 60465 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 126554 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 90243 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 65941 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.8м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 70007 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 57280 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 131505 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 63463 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 60135 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 14666 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 109801 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 132059 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 126549 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 241705 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 60538 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 63862 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 35421 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 39292 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 54410 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

На майно колишнього міністра освіти табачника на понад 2 млн дол. наклали арешт

Київ • УНН

 • 461667 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки часів януковича дмитра табачника, який підозрюється у державній зраді, пише УНН.

На майно колишнього міністра освіти табачника на понад 2 млн дол. наклали арешт

Цитата

"За матеріалами слідчих Служби безпеки накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки дмитра табачника, який підозрюється у державній зраді. Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті", - повідомляє СБУ.

Деталі

За даними спецслужби, для того, щоб «приховати» свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь «переписав» їх на своїх родичів.

Утім, СБУ викрила цю «схему» і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.

Серед них:

  • ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
  • житловий будинок площею понад 600 кв. м;
  • 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
  • банківський рахунок на 147 тис. дол.

Доповнення

У листопаді минулого року за матеріалами СБУ табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Для цього особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду рф щодо забезпечення озброєної охорони «виборчих дільниць».

Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму, вказують у СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.44
Bitcoin
$84,106.00
S&P 500
$5,374.93
Tesla
$248.74
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,214.86
Ethereum
$1,628.30