На майно колишнього міністра освіти табачника на понад 2 млн дол. наклали арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки часів януковича дмитра табачника, який підозрюється у державній зраді, пише УНН.
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"За матеріалами слідчих Служби безпеки накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки дмитра табачника, який підозрюється у державній зраді. Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті", - повідомляє СБУ.
Деталі
За даними спецслужби, для того, щоб «приховати» свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь «переписав» їх на своїх родичів.
Утім, СБУ викрила цю «схему» і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.
Серед них:
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- ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
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- житловий будинок площею понад 600 кв. м;
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- 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
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- банківський рахунок на 147 тис. дол.
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Доповнення
У листопаді минулого року за матеріалами СБУ табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Для цього особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду рф щодо забезпечення озброєної охорони «виборчих дільниць».
Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму, вказують у СБУ.
Як зазначили у спецслужбі, співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.