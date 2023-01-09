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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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На имущество бывшего министра образования табачника на более 2 млн долл. наложили арест

Киев • УНН

 • 461667 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки времен януковича дмитрия табачника, который подозревается в государственной измене, пишет УНН.

На имущество бывшего министра образования табачника на более 2 млн долл. наложили арест

Цитата

"По материалам следователей Службы безопасности наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки дмитрия табачника, который подозревается в государственной измене. Общая сумма арестованных активов составляет более 2 млн долл. Это прежде всего недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте", - сообщает СБУ.

Детали

По данным спецслужбы, для того чтобы «скрыть» свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, фигурант заранее «переписал» их на своих родственников.

Впрочем, СБУ разоблачила эту «схему» и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала.

Среди них:

  • ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;
  • жилой дом площадью более 600 кв. м;
  • 5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;
  • банковский счет на 147 тыс. долл.

Дополнение

В ноябре прошлого года по материалам СБУ табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Для этого лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя председателя правительства рф по обеспечению вооруженной охраны избирательных участков.

Сейчас предатель скрывается от правосудия во временно оккупированном Крыму, указывают в СБУ.

Как отметили в спецслужбе, сотрудники Службы безопасности проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

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