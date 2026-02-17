На Львівщині збили чотири ворожі дрони, без наслідків - ОВА
Київ • УНН
17 лютого на Львівщині знищено ворожий безпілотник типу "шахед" у Стрийському районі. Також збито три бойові безпілотники, один локаційно втрачено.
У Львівській області вранці знищили запущений російськими військами дрон, уночі збили ще три ворожі безпілотники, попередньо, обійшлося без наслідків, повідомив у вівторок голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 06:10 по 08:56 17 лютого, на територію області зайшов ворожий безпілотник типу "шахед". Силами ППО його вдалося знищити у Стрийському районі. Попередньо, без наслідків", - написав Козицький.
Він також додав, що під час повітряної тривоги, яка тривала у Стрийському районі з 03:45 по 04:29 17 лютого, повітряний простір Львівщини перетнули чотири ворожі бойові безпілотники.
"Три з них наші воїни протиповітряної оборони збили. Один – локаційно втрачений. Попередньо, без жертв, постраждалих та руйнувань", - вказав він.
"Дуже складна ніч і складний ранок. Дякуємо нашим воїнам протиповітряної оборони, які зробили все, щоб ворог не здійснив своїх планів", - наголосив голова ОВА.
