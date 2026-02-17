На Львовщине сбили четыре вражеских дрона, без последствий - ОВА

$43.170.07
04:30 • 13979 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 23339 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 33205 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 27295 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 42518 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 30738 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 53712 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27189 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30091 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35951 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле16 февраля, 21:44 • 14568 просмотра
Трамп назвал сделку губернатора Ньюсома с Великобританией неуместным вмешательством во внешнюю политику США16 февраля, 22:39 • 5016 просмотра
Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине16 февраля, 22:58 • 11023 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 11534 просмотра
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters04:45 • 4168 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 17398 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 28091 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 42518 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды

Эксклюзив

16 февраля, 11:42 • 53712 просмотра
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 53712 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 86129 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 11758 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 12771 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 15352 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 24625 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 30418 просмотра
На Львовщине сбили четыре вражеских дрона, без последствий - ОВА

Киев • УНН

 • 32 просмотра

17 февраля на Львовщине уничтожен вражеский беспилотник типа "шахед" в Стрыйском районе. Также сбиты три боевых беспилотника, один локационно потерян.

На Львовщине сбили четыре вражеских дрона, без последствий - ОВА

Во Львовской области утром уничтожили запущенный российскими войсками дрон, ночью сбили еще три вражеских беспилотника, предварительно, обошлось без последствий, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Во время воздушной тревоги, которая длилась на Львовщине с 06:10 по 08:56 17 февраля, на территорию области зашел вражеский беспилотник типа "шахед". Силами ПВО его удалось уничтожить в Стрыйском районе. Предварительно, без последствий", - написал Козицкий.

Он также добавил, что во время воздушной тревоги, которая длилась в Стрыйском районе с 03:45 по 04:29 17 февраля, воздушное пространство Львовщины пересекли четыре вражеских боевых беспилотника.

"Три из них наши воины противовоздушной обороны сбили. Один – локационно потерян. Предварительно, без жертв, пострадавших и разрушений", - указал он.

"Очень сложная ночь и сложное утро. Спасибо нашим воинам противовоздушной обороны, которые сделали все, чтобы враг не осуществил своих планов", - подчеркнул глава ОВА.

Из-за вражеского дрона курсом на Львов работает ПВО - ОВА17.02.26, 08:42 • 1650 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Львовская область
Шахед-136