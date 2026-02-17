На Львовщине сбили четыре вражеских дрона, без последствий - ОВА
Киев • УНН
17 февраля на Львовщине уничтожен вражеский беспилотник типа "шахед" в Стрыйском районе. Также сбиты три боевых беспилотника, один локационно потерян.
Во Львовской области утром уничтожили запущенный российскими войсками дрон, ночью сбили еще три вражеских беспилотника, предварительно, обошлось без последствий, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"Во время воздушной тревоги, которая длилась на Львовщине с 06:10 по 08:56 17 февраля, на территорию области зашел вражеский беспилотник типа "шахед". Силами ПВО его удалось уничтожить в Стрыйском районе. Предварительно, без последствий", - написал Козицкий.
Он также добавил, что во время воздушной тревоги, которая длилась в Стрыйском районе с 03:45 по 04:29 17 февраля, воздушное пространство Львовщины пересекли четыре вражеских боевых беспилотника.
"Три из них наши воины противовоздушной обороны сбили. Один – локационно потерян. Предварительно, без жертв, пострадавших и разрушений", - указал он.
"Очень сложная ночь и сложное утро. Спасибо нашим воинам противовоздушной обороны, которые сделали все, чтобы враг не осуществил своих планов", - подчеркнул глава ОВА.
Из-за вражеского дрона курсом на Львов работает ПВО - ОВА17.02.26, 08:42 • 1650 просмотров