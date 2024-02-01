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На Львівщині депутат райради незаконно відчужив 4 га комунальної землі вартістю майже 6 млн гривень

На Львівщині депутат райради незаконно відчужив 4 га комунальної землі вартістю майже 6 млн гривень

Київ • УНН

 • 23585 перегляди

Колишній голова сільської ради у Львівській області незаконно розширив межі села та змінив право власності на 4 гектари землі, завдавши збитків на суму майже 6 мільйонів гривень. Одну з ділянок фігурант зареєстрував на ім'я своєї дружини.

Колишній голова сільради Львівщини, нині депутат однієї з місцевих районних рад незаконно збільшив межі села та змінив форму власності на 4 га комунальної землі, що призвело до майже 6 мільйонів гривень збитків. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

На Львівщині колишньому голові сільради, який нині є депутатом місцевої ради, оголосили підозру за зловживання службовим становищем та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За висновками розслідування, посадовець, очолюючи сільраду, порушив процедури та без належного затвердження змінив статус та власність земель Національної академії аграрних наук. Далі ці землі були передані у приватні руки, а одна ділянка надана у власність дружини посадовця.

Неправомірні дії призвели до відчуження 4 гектарів землі, а загальна сума завданих збитків становила практично 6 мільйонів гривень, вказали в Нацполіції. 

Окрім того, підозру за зловживання службовим становищем отримав суб'єкт господарської діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, який брав участь у проєктно-технічній документації.

Наразі тривають заходи щодо повернення земельних ділянок у державну власність зауважили правоохоронці 

Організатори махінації з землею Київської ГЕС намагалися захопити 300 га на понад 1 млрд гривень - ДБР19.01.24, 14:40 • 39497 переглядiв

Юлія Котвицька

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