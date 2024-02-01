На Львівщині депутат райради незаконно відчужив 4 га комунальної землі вартістю майже 6 млн гривень

Колишній голова сільради Львівщини, нині депутат однієї з місцевих районних рад незаконно збільшив межі села та змінив форму власності на 4 га комунальної землі, що призвело до майже 6 мільйонів гривень збитків. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

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На Львівщині колишньому голові сільради, який нині є депутатом місцевої ради, оголосили підозру за зловживання службовим становищем та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За висновками розслідування, посадовець, очолюючи сільраду, порушив процедури та без належного затвердження змінив статус та власність земель Національної академії аграрних наук. Далі ці землі були передані у приватні руки, а одна ділянка надана у власність дружини посадовця.

Неправомірні дії призвели до відчуження 4 гектарів землі, а загальна сума завданих збитків становила практично 6 мільйонів гривень, вказали в Нацполіції.

Окрім того, підозру за зловживання службовим становищем отримав суб'єкт господарської діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, який брав участь у проєктно-технічній документації.

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