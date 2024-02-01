На Львовщине депутат райсовета незаконно отчуждал 4 га коммунальной земли стоимостью почти 6 млн гривен

Бывший председатель сельсовета Львовщины, ныне депутат одного из местных районных советов незаконно увеличил границы села и изменил форму собственности на 4 га коммунальной земли, что привело к почти 6 миллионам гривен убытков. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

На Львовщине бывшему председателю сельсовета, который сейчас является депутатом местного совета, объявили подозрение за злоупотребление служебным положением и легализацию имущества, полученного преступным путем.

По заключению расследования, чиновник, возглавляя сельсовет, нарушил процедуры и без надлежащего утверждения изменил статус и собственность земель Национальной академии аграрных наук. Далее эти земли были переданы в частные руки, а один участок предоставлен в собственность жены чиновника.

Неправомерные действия привели к отчуждению 4 гектаров земли, а общая сумма нанесенного ущерба составила практически 6 миллионов гривен.

Кроме того, подозрение за злоупотребление служебным положением получил субъект хозяйственной деятельности в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, который принимал участие в проектно-технической документации.

Добавим

Сейчас продолжаются мероприятия по возврату земельных участков в государственную собственность.

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